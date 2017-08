Home Perspektiven Die letzten Christen

Im Nordirak, im Grenzgebiet der IS-Kämpfer wird Andreas Knapp mit dem Schicksal der orientalischen Christen konfrontiert. Nach seiner Reise schreibt er ein Buch, es enthält zum Teil brutale Geschichten: Massaker in Kirchen, Verstümmelungen, Erpressungen. Ein Stück Zeitgeschichte.

Gegenüber radio klassik erzählt Andreas Knapp vom Besuch bei der Familie seines Freundes Yousif in Ankawa, vom Totengottesdienst für Yousifs Vater und von den Begegnungen in den christlichen Flüchtlingslagern von Arbil: „Die Menschen dort wären schon längst depressiv, hätten sie nicht die Kinder. Sie spielen und denken nicht an morgen, die Kinder leben im Augenblick.“

Gibt es eine Chance auf Rückkehr der Christen in ihre 2.000 Jahre alte Heimat? Sind Christen unter muslimischer Herrschaft dazu bestimmt, irgendwann auszusterben? Das hat radio klassik Redakteurin Stefanie Jeller den Autor gefragt.

Mo., 4. September 2017, 17.30-17.55 Uhr

Buchtipp

Andreas Knapp

„Die letzten Christen. Flucht und Vertreibung aus dem Nahen Osten.“

adeo-Verlag