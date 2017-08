Home Operettenfenster Die lustige Witwe.

Franz Lehárs legendäre „Lustige Witwe“ wurde 1905 uraufgeführt und ist seitdem von den Spielplänen der Operettenbühnen nicht mehr wegzudenken. In dieser Aufnahme schwärmt Elisabeth Schwarzkopf als reiche, verwitwete Hanna Glawari, selbst heiß umschwärmt von Erich Kunz als Graf Danilo. Emmy Loose mimt die anständige Valencienne und Nicolai Gedda den Lebemann Rosillon. Weiters zu hören sind Otakar Kraus, Anton Niessner und Josef Schmidinger in dieser 1953 entstandenen Einspielung. Am Pult des Philharmonia Orchestra: Dirigentenlegende Otto Ackermann.