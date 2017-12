Home Operettenfenster Die lustigen Nibelungen.

In der 1904 entstandenen Persiflage „Die lustigen Nibelungen“ machen sich Oscar Straus und sein Librettist Rideamus nicht so sehr über Richard Wagners Ring lustig, als vielmehr über den übertriebenen Nationalismus des Deutschen Kaisertums unter Wilhelm II. In ihrer ganz persönlichen Zeitkritik stehen die Aktien schlecht für die Herrscher, in unserem Fall um den schwächlichen König Gunther von Burgund (Martin Gantner). Dieser kann sich ja nicht einmal gegen seine eigene Gattin (Gudrun Volkert als schlagkräftige Walküre Brunhilde von Isenland) durchsetzen! Superheld Siegfried (Michael Nowak) ergeht es mit seiner Kriemhild (Lisa Griffith) kaum besser… Neben Bösewicht Hagen (Josef Otten) mischen noch das Kölner Rundfunkorchester unter Stabführung von Siegfried (nomen est omen!) Köhler am turbulenten Geschehen mit. Weitere Teilnehmer auf der munteren Rheinfahrt: Daphne Evangelatos als Ute, Gerd Grochowski als Dankwart, Hein Heidbüchel als Volker und Gabriele Henkel als Giselher.