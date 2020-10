Home Rubato Die Mozart Geige.

Dem Geiger Christoph Koncz wurde eine Ehre zuteil, die nur wenige mit ihm teilen. Er hatte das Vergnügen, sich ausführlich mit der Geige von W.A. Mozart zu beschäftigen! Schnell manifestierte sich in ihm der Wunsch und die Idee, darauf die Konzerte des Meisters zu spielen und auch auf CD aufzunehmen. In wenigen Tagen wird diese nun erscheinen, Mozart’s Violin – The complete violin concertos, die Koncz gemeinsam mit den Musiciens du Louvre im großen Saal des Mozarteums in Salzburg eingespielt hat. Im Interview mit Michael Gmasz gerät der Geiger ins Schwärmen, wenn es um den Klang und die Finessen dieses besonderen Instrumentes geht. Außerdem schildert Koncz die Überlieferungsgeschichte der Violine, die glücklicherweise nicht irgendwo in einem Bank- oder Versicherungstresor ein schattiges Dasein fristet.