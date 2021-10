Home AufgeMUKt! Die MUK bei Wien Modern.

Die MUK wirkt auch in diesem Jahr an einigen Veranstaltungen im Rahmen von Wien Modern mit. Den Anfang macht ein Porträtkonzert der aus Südkorea stammenden Komponistin Younghi Pagh Paan am 3.11. im Konzerthaus. Am 25. November ist das MUK.Ensemble.aktuell dann im Wiener Musikverein im Einsatz bei Georg Friedrich Haas‘ 3. Streichquartett – verteilt in einem Raum in völliger Finsternis. Am 28. November wird im Kunsthistorischen Museum endlich Ceremony II von Georg Friedrich Haas – ein Kompositionsauftrag von Wien Modern – aufgeführt.

Wir konzentrieren uns in dieser Sendung auf das Projekt Stand der Dinge, das am 17., 18. und 19. November im MUK.theater in der Johannesgasse zu erleben sein wird. Projektleiter Dirk D’Ase ist zu Gast im Studio bei Marion Eigl gemeinsam mit Marius Binder, dessen Komposition Teilnahme – neben vier anderen Musiktheaterminiaturen – zur Uraufführung gebracht wird.