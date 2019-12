Home Rubato Beethoven Box Vol.2.

Michael Gmasz hat sich spontan zum nächsten Blick auf die Beethoven Gesamtboxen entschieden. Diesmal steht die Luxusvariante im Mittelpunkt, nämlich die „Beethoven – The new complete Edition“ von Universal. Hier wird wirklich aus dem Vollen geschöpft – Verschiedene komplette Symphonienzyklen, Beethovens Konzerte in mehrfacher Ausführung, die Bühnenwerke, Kammermusik, Vokales etc. Die Untergruppen jeweils begleitet von einem ausführlichen Beiheft, das weit mehr beinhaltet als „nur“ die Stücktitel. Dazu ein Jubiläumsprachtband, der alleine schon viele Beethoven Liebhaberinnen und -liebhaber entzücken würde!