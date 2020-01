Home AufgeMUKt! Die neue Prorektorin.

Zu Gast ist Rosemarie Brucher, die neue Prorektorin und Leiterin des Instituts für Wissenschaft und Forschung (IWF) an der MUK. Eine ihrer Aufgaben ist es, den Bereich Forschung an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien zu stärken und auch auszubauen. Wie sind diesbezüglich ihre Pläne und Visionen? Unter dem Themenschwerpunkt TransXgression werden im laufenden Studienjahr vielfältige Veranstaltungen und Reihen in den Bereichen Kunst und Wissenchaft stattfinden, auch mit neuen Kooperationspartner*innen.

© Stephan Doleschal