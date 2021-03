Home Geschichten aus dem Archiv Die Noten aus der Lübecker Marienkirche.

Die Lübecker Marienkirche (offiziell St. Marien zu Lübeck) wurde von 1277 bis 1351 erbaut. Die Lübecker Bürger- und Marktkirche ist von jeher ein Symbol für Macht und Wohlstand der alten Hansestadt und befindet sich auf dem höchsten Punkt der Lübecker Altstadtinsel.

Schon im Mittelalter gab es in der Marienkirche eine reiche Kirchenmusik. So gehörte zur Ausstattung der Marientidenkapelle ein eigener Sängerchor. Nach der Reformation durch die Kirchenordnung Johannes Bugenhagens übernahm der Chor des Katharineums die Aufgabe der gesanglichen Ausgestaltung der Gottesdienste. Die Schule erhielt dafür die Erträge der Stiftung der Kapelle. Bis 1802 war der Kantor zugleich Lehrer der Schule und für den Chor- und Gemeindegesang verantwortlich. Der Organist hingegen, der als Werkmeister auch Verwaltungsaufgaben in der Kirchenrechnungsführung und der Bauunterhaltung zu übernehmen hatte, war für die Orgel- und Instrumentalmusik verantwortlich.

Im 16. und 17. Jahrhundert legten die Kantoren der Marienkirche eine gut 2.000 Werke umfassende Chorbibliothek an. Ihre 69 Sätze gedruckter Stimmbücher sowie ein Satz handschriftlicher Stimmen blieben bis 1814 in der Kirche und wurden dann als diplomatische Geste Lübecks vor dem Wiener Kongress der neu gegründeten Gesellschaft der Musikfreunde in Wien gestiftet, wo sie sich noch heute befinden. [Quelle: Wikipedia]

Archivdirektor Otto Biba präsentiert ausgewählte Werke.