1909 brachte Gustave Adolph Kerker seine amerikanische Tanzoperette „Die oberen Zehntausend“ in Berlin auf die Bühne. Dass es in diesem Stück so gut wie keine Handlung gibt, ist Nebensache – im Mittelpunkt stehen die rhythmisch-mitreißenden Musiknummern Kerkers und die wortwitzigen Dialoge von Julius Freund.

Howard Griffiths führt die NDR Radiophilharmonie Hannover und seine Sängerriege mit bewährter Dirigentenhand durch die Gefilde der oberen Zehntausend. Mit von der Partie: Nadja Stefanoff (Prinzessin Fifi), Gerd Wiemer (Chatillard), Alfred Berg (Théophile Boche), Ralf Simon (Gaston de Larivaudière), Christian Grygas (James Boche/Olivier) sowie Elke Kottmair und Gritt Gnauck. Und wie schon der Rezensent der Premierenaufführung schrieb: „Toller und bunter kann es nicht mehr kommen… alles hüpft und springt in dieser Operette“.