Die Oscars.

Es ist bald wieder soweit: am Sonntag Abend werden die Schönsten, Besten und Talentiertesten Hollywoods gekürt. Das US-amerikanische Film-Mekka wirbelt alljährlich mit der Beweihräucherung der eigenen Leistungen international Staub auf. Warum schüchtern sein, wenn man alles herzeigen will? Fünf Komponierende sind für den Preis der besten Filmmusik nominiert: Megastar John Williams, die Altmeister Alexandre Desplat, Thomas Newman und Randy Newman, sowie die isländische Cellistin und Komponistin Hildur Guðnodóttir. Hören Sie einen Streifzug durch die nominierten Scores. Als Expertin kommt die österreichische Filmmusikkomponistin Iris Wallner live ins Studio– mit dabei natürlich auch Filmmusik made in Austria!