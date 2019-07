Home Operettenfenster Die Perlen der Cleopatra.

Bevor Oscar Straus 1938 nach Amerika emigrieren musste, war er jahrelang der Hauskomponist des ersten deutschen Kabaretts, des „Überbrettl“ in Berlin. Den dort erworbenen witzig-frechen Stil hört man auch in seinen Operetten heraus – so auch in „Die Perlen der Cleopatra“. Hier geht die ägyptische Königin bei ihren politischen Intrigen und Kriegsdrohungen genauso zielstrebig ans Werk wie in ihrem Privatleben. Verführungskunst pur mit Morenike Fadayomi als Cleopatra, dem Franz Lehár-Orchester und dem Chor des Lehár Festivals Bad Ischl unter Pult-Cäsar Herbert Mogg. In weiteren Rollen: Michael Zabanoff als Prinz Beladonis, Axel Mendrok als Victorian Silvius, Volker Vogel als Pampylos, Gundula Peyerl als Charmian, Ida Mihanovic als Iras und Daniel Johanssen als Kophra.