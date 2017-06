Home Operettenfenster Die Perlen der Cleopatra.

Nur wenig ist von der sagenumwobenen Königin am Nil bekannt. Doch Oscar Straus lüftet in seiner selten gehörten Operette „Perlen der Cleopatra“ den Schleier – zumindest was ihre Liebesabenteuer betrifft. Das Franz Lehár-Orchester unter der Leitung des Operetten-Caesars Herbert Mogg lässt Morenike Fadayomi als sagenhafte Cleopatra, Michael Zabanoff und Axel Mendrok als Prinz Beladonis und Victorian Silvius sowie Volker Vogel als Pampylos nicht nur sängerisch brillieren, sondern vor allem Schmachten und Lieben was das Zeug hält.