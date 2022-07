Home Startseite Die Römer in der Haydnregion.

Während die Haydnregion als solche mit ihren fünf Jahren noch ein „junges, aber kräftig sprießendes Pflänzchen“ in der niederösterreichischen Kulturlandschaft darstellt, ist die Römerstadt Carnuntum seit Jahrzehnten Anziehungspunkt für Besucher*innen jeden Alters. Mit dem Römischen Frühling im April, der in der in der Therme veranstaltet wurde, war die Haydnregion ein erstes Mal in der Römerstadt zu Gast. Mit der musikalischen Umrahmung der UNESCO-Weltkulturerbe Dekretübergabe war sie nun auch vor wenigen Tagen wieder in Carnuntum präsent. So ist es jetzt auch in „Zum Haydn“ höchste Zeit, die Römerstadt Carnuntum in den Mittelpunkt zu stellen. Haydn und die Römer, „Klassische-Antike“ als musikalisch-archäologische Kombination – Michael Gmasz hat sich dazu den Geschäftsführer der Römerstadt Carnuntum, Dr. Markus Wachter, zum Gespräch eingeladen.

Bild: Innenhof Haydngeburtshaus Rohrau/ Michael Linsbauer (Intendant Haydnregion), Markus Wachter (GF Römerstadt Carnuntum), Johanna Mikl-Leitner (Landeshauptfrau), Eduard Pollhammer (wissenschaftl. Leitung Römerstadt Carnuntum)