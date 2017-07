Home Rezensionen Die Rückkehr des Odysseus.

Dem Salzburger Festspielpublikum bietet sich heuer die seltene Gelegenheit innerhalb von 4 Tagen alle 3 Monteverdi-Opern zu besuchen. Ursula Magnes erlebte gestern Abend „Il ritorno d’Ulisse in Patria“ als Halbszenische Aufführung. Am Pult ein Mann, der sich schon ein Leben lang mit Monteverdi beschäftigt, John Eliot Gardiner. Vor 53 Jahren, 1964, präsentierte er mit seinem Monteverdi Choir in London erstmals Monteverdis Marienvesper.

© Salzburger Festspiele / Silvia Lelli