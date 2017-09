Home Schwerpunkt Die S-Klasse.

Nein, mit „S-Klasse“ sind in diesem Fall nicht die Luxus-Limousinen ge­meint, sondern Kom­­po­­nis­ten der Spitzen­klasse wie Anton Bruckner, Franz Schubert, Carl Michael Ziehrer oder Carl Zeller, die eines gemeinsam haben: sie alle waren Schüler von Wiens populärstem Musiktheoretiker des 19. Jahrhunderts, Simon Sechter.

Dabei war es nur einem Zufall zu ver­dan­ken, dass der 1788 im böhmischen Dörf­chen Friedberg geborene Sechter überhaupt Gelegenheit be­kam, seine Fähig­kei­ten in Wien zu ent­fal­ten. Eines Tages von einer be­freun­­de­ten Familie gebeten beim Abend­essen für einen zu Be­such weilenden Hof­rat servie­ren zu helfen, stürzte er bereits an der Schwelle, zer­brach die Suppenschüssel und lief davon. Der Hofrat lachte sich erst halbtot, engagierte dann aber den 16jährigen Schul­gehilfen als Musik­lehrer seiner Kinder. Mit enormem Fleiß erarbeitete sich Sechter schließlich in Wien den Pos­ten eines Konservatorium-Professors und saß als Hof­organist jahr­zehnte­lang auf der „ersten Orgelbank Österreichs“. Spätestens mit der Veröffentlichung seines dreiteiligen Lehrwerkes „Die Grundsätze der musikalischen Composition“ in den Jahren 1853/54 wurde er zur unumstrittenen Instanz der Wiener Musiktheorie. Unzäh­lige Wiss­­be­gie­ri­ge pilgerten zu dem tabak­schnupfen­den Fugen­genie, darunter Musik­pro­mi­nenz à la Lach­ner, Her­beck, Ziehrer, Zeller, Thal­berg, Vieux­­temps, Leschetizky und Hans Richter.

Wir ehren den „personifizierten Contrapunct“ zu seinem 150. Todestag am 10. September eine Woche lang mit Musik von dessen Schülerschar. Warum wir nicht mit Sechters eigener Musik sein Jubiläum begehen? Dass erfahren Sie im Komponistenporträt der neuesten Ausgabe des magazin KLASSIK.