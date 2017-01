Home Operettenfenster Die schöne Helena.

Bei Jacques Offenbach geht es selbst in der griechischen Antike französisch galant zu. Im Mittelpunkt: die „schöne Helena“ (Anneliese Rothenberger). Diese ist zwar mit dem betagten Menelaos, König von Sparta (Ferry Gruber), verheiratet, lacht sich jedoch ungeniert den jungen Prinz Paris (Nicolai Gedda) an. Kann das junge Liebespaar dem mächtigen Menelaos entkommen? Das Münchner Rundfunkorchester und der Chor des Bayerischen Rundfunks bleiben jedenfalls in dem folgenden turbulenten Intrigenspiel standhaft an der Seite ihres umsichtigen Dirigenten Willy Mattes – möge Göttervater Zeus mit ihnen sein!