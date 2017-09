Home Rubato Die Schöne Müllerin PLUS.

Der Dichter Wilhelm Müller hat der Welt viele schöne, vor allem aber die Worte zum Liederzyklus Die schöne Müllerin geschenkt. Allerdings hat sich Franz Schubert nicht von allen Gedichten der Sammlung inspirieren lassen. Der österreichische Komponist Johannes Holik nimmt sich der stiefmütterlich behandelten Texte an und fügt sie in die beliebte Liedersammlung Schuberts ein. Eine Cocktail aus Altbekanntem und gänzliche Neuem, zu erleben in der Fassung für Streichorchester, am 19. September um 19:30 im Alten Rathaus. Einblick in die Klangwelt geben der Sänger Alexander Kaimbacher (Tenor), der Dirigent Michael Zehetner und der Komponist Johannes Holik, live zu Gast bei Arabella Fenyves.