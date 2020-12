Home Advertorial Erleben Sie die schönsten Seiten der Schweiz.

Die Art zu reisen, die so spannend wie entspannend ist. Der öffentliche Verkehr bringt Reisende zu den faszinierendsten Panoramastrecken, auf die schönsten Berggipfel und die romantischsten Schiffsreisen in der Schweiz.

Grand Train Tour of Switzerland

11 große Seen, 4 Landessprachen, 5 UNESCO-Welterbestätten und dazwischen 1280 Kilometer schönste Aussicht: Auf der Grand Train Tour of Switzerland reisen Sie mit den Panoramazügen ganzjährig bequem zu den Highlights und Sehenswürdigkeiten der Schweiz. Einsteigen, zurücklehnen und genießen – wo Sie wollen.



Rhätische Bahn bei Morteratsch @ Erik Süsskind

Erleben Sie alle Sehenswürdigkeiten der Schweiz bequem vom Zug aus! Die Grand Train Tour of Switzerland vereint die schönsten Panoramastrecken zu einer einmaligen Route. Es gibt keine festgelegte Richtung oder Dauer, Sie können ein- und aussteigen, wo es Ihnen gefällt. Ob in Zermatt oder St. Moritz, im Tessin oder Lavaux, am Rheinfall oder Vierwaldstättersee. Und das Beste: Die ganze Tour erleben Sie mit nur einem einzigen Fahrausweis – dem Swiss Travel Pass.

Infos auf MySwitzerland.com

Premium Panoramazüge

Panoramastrecken haben in der Schweiz eine lange Tradition und zählen zu den grössten Highlights des Landes. Sie führen durch atemberaubende Bergkulissen, vorbei an eisblauen Gletschern und kristallklaren Seen, durch traditionsreiche Dörfer und idyllische Täler. Reisende geniessen im verglasten Panoramawagen himmlische Aussichten und einen hohen Komfort. Die Panoramazüge sind eine einzigartige Kombination von Technik und Natur und versprechen ein unverwechselbares Bahnerlebnis.

Grand Train Tour of Switzerland – Original Tour | Travel Suggestions Grand Train Tour

© Schweiz Tourismus / Swiss Travel System

Ob mit dem Bernina Express mitten durch das UNESCO Welterbe der Rhätischen Bahn, vorbei an Gletschern zu den Palmen oder mit dem Glacier Express, dem langsamsten Schnellzug der Welt in rund acht Stunden durch die Alpenkette, durch 91 Tunnel und über 291 Brücken. Gehen Sie auf Entdeckungsfahrt und lassen Sie sich vom Abwechslungsreichtum der Landschaft, von kühnen Bahnstrecken und von der Vielfalt an Ausflugsmöglichkeiten inspirieren.



Bernina Express: Chur-Tirano. Landwasserviadukt bei Filisur, 65m hoch und 136m lang

@ Marcus Gyger

Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten finden Sie unter MySwitzerland.com/bahnland