Im Nordirak und in Syrien werden derzeit einzigartige Kulturgüter zerstört. Auch die aramäische Sprache ist gefährdet, es ist die Sprache der syrischen Christen im Nahen Osten und die Sprache, die Jesus von Nazareth gesprochen hat. Das Vaterunser, die Gleichnisse, die Art und Weise wie Jesus gebetet und gedacht hat – all dem kommen wir durch das Aramäische und die syrische Theologie besonders nahe.

Viele aramäisch-sprachige Christen haben ihre Heimat verlassen. „Ihre Kinder wachsen in Europa auf, sprechen Deutsch oder Englisch und denken westlich“, sagt Aho Shemunkasho, Gründer des weltweit singulären Studiengangs „Syrische Theologie“ an der Universität Salzburg. Wird die Sprache Jesu ausstreben? Die radio klassik-Redakteurin Stefanie Jeller hat sich unter die Studenten gemischt und festgestellt: Die Sprache Jesu lebt – noch!

Eine Sendung von Stefanie Jeller zur Internationalen Gebetswoche für die Einheit der Christen.