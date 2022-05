Home Startseite Die St. Elisabethstiftung.

Hife für Schwangere und Mütter in Not

Am kommenden Sonntag, 8. Mai, begehen wir den Muttertag. Ein Freudentag…. leider nicht für jede Mutter. Wenn auch die Freude darüber Kinder zu haben oder eines zu erwarten da ist, überwiegt für Frauen, die in finanzieller Not sind, Angst und die Sorge darüber, wie sie sich um ihr(e) Kind(er) kümmern und genügend Essen, Kleidung und Spielsachen beschaffen können.

Um diese Frauen und vor allem um die Basics in deren Leben – essen, schlafen, leben – kümmert sich die St. Elisabeth Stiftung der Erzdiözese Wien.

Für den Thementag am Freitag, 6. Mai haben wir mit MitarbeiterInnen und Klientinnen der Beratungsstelle in der Arbeitergasse im 5. Bezirk in Wien gesprochen. Deren Leiterin, Anna Millauer erzählt: „Was ich am besten kann und immer schon auch beruflich tun wollte, ist Probleme lösen. Und auch wenn ich in diesem Job keine Golddukaten verdiene, so kann das Glück darüber, hier konkret helfen zu können nichts aufwiegen. Schritt für Schritt helfen wir den Frauen die schwere Last, die sie tragen müssen, leichter zu machen und wieder Freude spüren zu können. Das ist wunderbar.“

Mehr über ihre Arbeit in der Beratungsstelle für Schwangere und Mütter in Not erfahren Sie am Freitag zwischen 8 und 18:00 Uhr.

Über die aktuellen Projekte und wie Sie helfen können, wird Geschäftsführerin Nicole Meissner berichten. Ihr Anliegen: Vergessen wir nicht die Menschen in Not aus unserer Nachbarschaft!

