Home Passionswege „Die stille Geburt“ – Wenn Babys zur Welt „sterben“.

Vera und Rainer Juriatti sind Eltern von zwei Kindern. Aber sie haben auch fünf „Sternenkinder“. So nennt man Babys, die während oder kurz nach der Schwangerschaft versterben. In den „Passionswegen“ sprechen sie über An- und Abwesenheit von Kinderglück. Eine Sendung von Stefan Hauser.

Internetseite von Rainer Juriatti

Buchtipp: