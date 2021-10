Home Perspektiven Die Leisen in der lauten Welt.

Wir leben in einer Zeit der Lauten, der Selbstdarsteller und Rampensäue. Große Parolen werden ausgegeben, Schultern inszeniert geklopft und viel heiße Luft verpufft. Gesehen wird, wer sich inszeniert, gehört, wer laut schreit. Dabei sind gerade die Stillen oft die mit den besten Ideen. Was wir von den Leisen lernen können und warum die Gesellschaft sie dringend braucht.

Eine Sendung von Monika Fischer.

Mehr zum Thema:

Introvertierte Prominente sind beispielsweise die Komponisten Frédéric Chopin und Johannes Brahms, die Musiker Tom Waits und Nobelpreisträger Bob Dylan, auch Freddie Mercury (wenngleich auf der Bühne eine Rampensau), Michael Jackson und Prince, der frühere US-Präsident Barack Obama und die deutsche Langzeit-Bundeskanzlerin Angela Merkel, die Wissenschaftler Albert Einstein und Alfred Nobel, Microsoft-Gründer Bill Gates, Apple-Erfinder Stephen Wozniak, die Filmschaffenden Steven Spielberg, George Lucas, Woody Allen und Alfred Hitchcock, die Schauspielenden Julia Roberts, Michelle Pfeiffer, Meg Ryan, Glenn Close, Emma Watson, Tilda Swinton, Tom Hanks, Harrison Ford, Steve Martin oder Jack Lemmon.

Tipp:

Dem leisen Ignaz Brüll und seiner Musik widmen wir im November einen Schwerpunkt.

Der Widerspruch zwischen Brülls lautmalerischem Namen und seinem gutmütig-gemütlichen Charakter wurde in etlichen Anekdoten verewigt, dabei hatte der „Leise“ im Brahms-Freundeskreis durchaus eigene Erfolge zu verbuchen, den größten mit seiner Oper „Das goldene Kreuz“.

„Gut ge-brüllt“ – Ignaz Brüll (1846-1907) und der Brahms-Kreis.

Eine Schwerpunkt-Woche vom 01. bis 07. November 2021.

Info:

Der Lehrgang „Experte/Expertin für HSP (Hochsensitive/Hochsensible Personen)“ am WIFI startet am 28. Jänner 2022.

Interessierte können sich bei einer Info-Veranstaltung am 11. Jänner 2022 informieren.