Wie kam das berühmte Weihnachtslied in unsere Welt? „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ Sein Text wurde 1816 vom Salzburger Hilfspriester Joseph Mohr geschrieben. Am Heiligen Abend 1818, vor 200 Jahren, bat er seinen Freund, den aus Oberösterreich stammenden Lehrer Franz Xaver Gruber, die Zeilen zu vertonen. Nach der Mette sangen die beiden das Lied zum ersten Mal vor der Krippe der Kirche St. Nikola in Oberndorf bei Salzburg. Tiroler Sängerfamilien trugen das Lied Jahre später in die Welt hinaus, sodass es heute in mehr als 300 Sprachen und Dialekten gesungen wird.

Woher kommt dieses Lied? Wer hat es geschaffen? Wie reiste es in die Welt hinaus? Und warum ist seine Friedensbotschaft bis heute so aktuell? Um diese Fragen kreist das Historienspiel „Die Suche nach der Stillen Nacht“, das alljährlich am dritten Adventwochenende in der Pfarrkirche von Hochburg-Ach, im Geburtsort Franz Xaver Grubers, aufgeführt wird. In dem Stück macht sich der Sekretär des Hofmusikrates des Erzstiftes St. Peter in Salzburg auf die Suche nach dem Komponisten des Liedes. Laiendarsteller bringen diese Reise enthusiastisch auf die Bühne, erwecken die schwere Jugendzeit Franz Xaver Grubers zum Leben. Sie machen begreiflich, warum dieses Lied mit seiner tiefen Friedensbotschaft gerade in diesen von Not und Umbrüchen geprägten Jahren entstehen konnte. Begleitend zu den Aufführungen findet vor dem Franz Xaver Gruber Gedächtnishaus in Hochburg-Ach der historische Handwerksmarkt statt, auf dem in stimmungsvollem Rahmen alte Handwerksarbeit gezeigt wird.

