Die süßen Grisetten.

Der 1865 in Bratislava geborene Heinrich Reinhardt war ein Hansdampf in allen (musikalischen) Gassen: Absolvent des Konservatoriums der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, Pianist und Organist, Musikkritiker, Präsident des Österreichischen Komponistenbundes – und nebenbei erfolgreicher Operettenkomponist. Aufnahmen seiner Musik gibt es nur wenige, von seiner Operette „Die süßen Grisetten“ etwa gibt es lediglich einen ORF-Mitschnitt aus dem Jahr 1955. Hier nagen Rudolf Kreuzberger (Julien), Joseph Maschkan (Severin) und Teddy Kirchbichler (Prosper) als junge, idealistische Künstler in Paris am Hungertuch. Zwei der fröhlichen Hungerleider finden in ihrem Elend Trost bei den „süßen Grisetten“ Coralie (Toni Gerhold) und Georgette (Else Macha). Nur Julien wartet noch auf seine große Liebe und muss bis dahin mit dem Großen Wiener Rundfunkorchester und Operettenzampano Max Schönherr vorlieb nehmen…