In seiner bereits 240. Ausgabe von Per Opera ad Astra beschäftigt sich Richard Schmitz anlässlich der Wiederaufnahme an der Wiener Staatsoper mit Erich Wolfgang Korngolds Oper „Die tote Stadt“. Die Aufnahmen reichen dabei von der Zeit der Uraufführung Ende der 1920er Jahre bis ins Jahr 2019. Dabei schlüpfen u.a. sowohl Jonas Kaufmann als auch Klaus Florian Vogt in die Titelrolle des Paul. Es dirigieren Erich Leinsdorff, Kirill Petrenko, Sebastian Weigle und Mikko Franck.

