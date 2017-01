Home Operettenfenster Die ungarische Hochzeit.

Jahrelang arrangierte er Werke von Operettengrößen wie Lehár, Abraham und Stolz – 1933 schaffte der Niederösterreicher Nico Dostal selbst den Durchbruch als Komponist. Populär geworden mit der Musik zum Film „Kaiserwalzer“, knüpfte er mit dem Sujet seiner Operette „Die ungarische Hochzeit“ erneut an die Habsburgerzeit an. Hier ist Kaiserin Maria Theresia gerade dabei, in Ungarn für wirtschaftlichen Aufschwung zu sorgen. Vollbringen sollen dieses Kunststück 300 Siedler, denen als Belohnung für ihre Mühen heiratswillige Mädchen versprochen werden. In Ungarn angekommen, erwarten die Kolonisten zwar die versprochenen Heiratswilligen, doch von jung und fesch kann bei den alten Witwen nicht die Rede sein. Der daraufhin ausgesendete Graf Stefan Bardossy soll nach dem Rechten sehen und stolpert dabei in eigene liebestechnische Schwierigkeiten… Aber: Die Kaiserin wird’s schon richten!

Im April 1955 entstand ein Querschnitt dieser von den Spielplänen verschwundenen Operettenrarität mit Anny Schlemm, Willy Hofmann, Kurt Großkurth und Ruth Zillger. Franz Marszalek verbreitet gemeinsam mit Kölner Rundfunkchor und -orchester ungarisches Flair.