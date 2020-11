Home Perspektiven Die Wiener in China.

Für viele Jüdinnen und Juden stellte Shanghai während des Zweiten Weltkrieges die letzte Hoffnung auf Zuflucht dar. Während viele Länder ihre Grenzen abschotteten, war die „Stadt über dem Meer“ eine internationale Sonderzone, für die kein schwer zu erlangendes Visum nötig war.

Etwa 6.000 österreichische Jüdinnen und Juden wurden ab 1938 dort aufgenommen. Vor welchen Herausforderungen standen die Geflüchteten in ihrer neuen Heimat Shanghai? Danielle Spera und Daniela Pscheiden haben sich auf die Spuren der Wiener Familien begeben und für das Jüdische Museum Wien eine Ausstellung gestaltet.

Für „Die Wiener in China. Fluchtpunkt Shanghai“ sind sie mit 22 jüdischen Familien in Kontakt getreten, die ihre Erinnerung teilen: Sie erzählen von „Little Vienna“, in dem es in Shanghai neben Restaurants wie dem „Weißen Rössl“ bald auch Kaffeehäuser mit Wiener Mehlspeis- und Kaffeespezialitäten, Würstelstände und Heurigen gab.

Sie berichten von der Einnahme Shanghais durch die mit dem Deutschen Reich verbündeten Japaner 1941 und die verschlechterten Lebensbedingungen. Und von der Rückkehr nach Österreich, die erneut einen völligen Neuanfang bedeutete.

Die Kuratorinnen Danielle Spera und Daniela Pscheiden führen durch die Ausstellung.

Eine Sendung von Marlene Groihofer.

(c) Peggy Stern Cole, Foto_Melville Jacoby, fotogarage.at