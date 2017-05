Home Rubato Die Zauberflöte in Gars

Am 13. Juli 2017 erklingen die Töne der Zauberflöten-Ouvertüre unter der Leitung von Intendant Johannes Wildner und eröffnen die heurige Premiere in der Burgruine in Gars am Kamp. In der Regie von Kurt Josef Schildknecht wird Mozarts Oper auch als „ein Statement für die Gesellschaft Europas, heute aktueller denn je“ (Zitat Homepage Oper Burg Gars) inszeniert.

Johannes Wildner ist zu Gast im Rubato-Studio bei Christoph Wellner und spricht mit ihm über Die Zauberflöte und über die Uraufführung des Symphonischen Dichtung De rerum natura von Franz Xaver Frenzel am 28. Mai 2017 in der Jahnturnhalle Ried.