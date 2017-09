Home Rezensionen Die Zauberflöte.

Regisseur Torsten Fischer war gestern Abend im Theater an der Wien als Zauberflöten-Regiedebütant wenig Glück beschieden. Er will das allzeit trashige Singspiel erklären – und das nervt bisweilen. Ursula Magnes war in jenem Theater, das Textdichter und „Urpapageno“ Emanuel Schikaneder einst mit dem Geld der so erfolgreichen „Zauberflöte“ erbaute.

(c) Theater an der Wien © Herwig Prammer

Sebastian Kohlhepp (Tamino), Arnold Schoenberg Chor