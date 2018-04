Home Startseite Die Ziehrerleiste

Im Lexikon findet man unter dem Begriff Zierleiste folgende Einträge:

[1] Bauwesen, Innenausstattung, Automobilbau: schmuckvolle Leiste aus passenden Materialien, wie etwa Holz, Metall, Gips, Porzellan oder Styropor, die eine Fläche am Rande umfasst.

[2] Buchdruck: ornamentaler Streifen, der eine Blattseite eines Buches oder einer Zeitung am Rande abschließt.

Und natürlich erinnern wir uns an die Zierzeilen am Ende der Hausübungen in der Volksschule.

Anlässlich des 175. Geburtstages von Carl Michael Ziehrer (* 2. Mai 1843) haben wir ein neuartiges Determinativkompositum geschaffen: Die Ziehrerleiste wird im wunderschönen Monat Mai immer als letztes Musikstück jeder Sendestunde in unserem Allegro Magazin ein Musikstück von C. M. Ziehrer sein – also die Stunden mit ausgesucht schöner Musik abschließen!

Freuen Sie sich auf Fächer-Polonaise, Schönfeld-Marsch, Samt und Seide, Wiener Bürger u.v.m.

1.-31. Mai 2018 – Immer vor 7, 8, 9, 18, und 19 Uhr.