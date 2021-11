Home Perspektiven „Diese Pandemie ist zuallererst mit einer Impfung zu stoppen“.

Eine allgemeine Impfpflicht zur Corona-Schutzimpfung wird mit 1. Februar in Österreich als erstes Land in der Europäischen Union eingeführt. Im Zuge dessen und des seit Montag, 22. November geltenden bundesweiten Lockdowns kam es am vergangenen Wochenende zu Demonstrationen in Wien und Linz. Warum ist es wichtig, sich impfen zu lassen? Warum ist es so schwierig, Impfskeptiker davon zu überzeugen, sich den Stich zu holen? Gibt es eine gesellschaftliche Spaltung? Und in welcher moralischen Zwangslage sind Mediziner, wenn es zur Triage kommt, also der Entscheidung, wer intensivmedizinisch behandelt wird und wer nicht?

Auf diese und weitere aktuelle Fragen nimmt Matthias Beck in der Sendung Stellung. Beck ist Pharmazeut, Mediziner, Universitätsprofessor für Moraltheologie, römisch-katholischer Priester und Beststellerautor. Eine Sendung von Stefan Hauser und Stefan Kronthaler.