Home Perspektiven Auswirkungen der digitalen Medien.

Kinder und Jugendliche verbringen teilweise so viel Zeit in den sozialen Medien, dass sie davon abhängig sind. Chatten, posten und liken fast rund um die Uhr. Etwa 100.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland sind deshalb abhängig von sozialen Medien. In Österreich fehlen hier valide Daten und Studien dazu. Doch die Auswirkungen der digitalen Medien beeinflusst nicht nur die Entwicklung unserer Kinder und Jugendlichen, sondern die ganze Gesellschaft ist davon betroffen. Das hat Folgen für die Gesundheit und das Sozialleben. Hören Sie mehr in einer Sendung von Georg Gatnar.