Interpret: Marlis Petersen, Stephan Matthias Lademann

Label: Solo Musica

EAN: 4260123642747

Wir kennen Marlis Petersen in Wien vor allem auf Grund ihrer gefeierten Auftritte in diversen Opernrollen im Theater an der Wien. Im Jänner wird sie auch als Maria Stuarda in Donizettis gleichnamiger Oper dorthin zurückkehren. Dass die Sopranistin aber auch eine ausgesprochen feine Liedinterpretin ist, mag so mancher oder manchem bisher vielleicht nicht bewusst gewesen sein. Mit ihrer neuen CD stellt sie dies jedoch eindrucksvoll unter Beweis.

Unter dem Übertitel Dimensionen wird Marlis Petersen eine CD-Trilogie veröffentlichen, auf der sie sich thematisch mit den Phänomenen Welt, Anderswelt und Innenwelt beschäftigt. Zur Welt hat sie nun auf CD 1 Lieder von Franz Schubert, Robert Schumann und Johannes Brahms – aber auch von Clara Schumann, Hans Sommer, Sigurd von Koch und Richard Wagner aufgenommen. Vokale Kleinode, die die Beziehung des Menschen zur Natur, das Verhältnis zwischen Himmel und Erde aber auch Schicksale, Hoffnungen und Sehnsüchte besingen. Ein roter Faden, der sich ganz natürlich durch diesen neuen „Liederzyklus“ zieht, also ob die zuvor genannten Komponistinnen und Komponisten schon von vornherein eine solche Idee gehabt hätten.

Es ist aber nicht vorwiegend die kluge Auswahl von Liedern, sondern vor allem die ausdrucksstarke Interpretation von Marlis Petersen und Stephan Matthias Lademann, der man sich kaum entziehen kann. Wenn bei Hans Sommers „Herbstabend“ die Welt in tiefer Ruhe liegt, als wie ein schlummernd Kind, dann möchte man am liebsten selbst die Augen schließen und sich ganz dieser Weltenruhe hingeben. Oder einfach in das Land reisen, das Robert Schumann in seiner „Sehnsucht“ mit sonnigem Grün, blühenden Trauben und purpurnen Wogen beschreibt. Da entstehen herrliche Bilder im Kopf. Wortdeutlich, unaffektiert und feinfühlig führt Petersen ihren Sopran durch ihre selbstgeschaffene „Welt“. Eine CD, die wirklich glücklich macht, oder, um wieder mit Hans Sommer zu schließen, wo es in „Erinnerung“ nach Goethe heißt: Willst du immer weiter schweifen? Sieh das Gute liegt so nah. Lerne nur das Glück ergreifen, denn das Glück ist immer da.(mg)