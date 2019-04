Home Rubato Dirigentinnen vor!

In 6 Städten findet aktuell ein Wettbewerb für Dirigentinnen statt, dessen Startschuss diese Woche in Wien fiel: MAWOMA, kurz für Music and Women Maestra. Arabella Fenyves war bei der europäischen Finalrunde in den Sofiensälen dabei und sammelte Eindrücke. Dirigent Frédéric Chaslin, Jury Präsident, kommt live ins Studio.