Interpret: European Brass Ensemble, Thomas Clamor

Label: Genuin

EAN: 4260036256086

Diversity steht in der Soziologie für Vielfalt als Gegenbegriff zu Diskriminierung und der gemeinsame europäische Gedanke der Völkerverbindung bildet auch das Fundament des European Brass Ensembles und des Programmes auf seiner aktuellen CD. Michael Gmasz gefallen sowohl der Gedanke dahinter, als auch die neue Silberscheibe!

Die Gründung des European Brass Ensembles geht zurück ins Jahr 2010, als der Dirigent Thomas Clamor und der Blechblasinstrumentenhersteller Karl Schagerl die gemeinsame Idee geboren haben, ein grenzenüberschreitendes Blasmusikorchester entstehen zu lassen. Bald waren auch Abt Georg Wilfinger und Pater Martin Rotheneder vom Stift Melk überzeugt und somit erfolgte vor acht Jahren der Startschuss für dieses völkerverbindende Projekt. In diesen Jahren waren bisher bereits über 150 junge Musikerinnen und Musiker aus insgesamt 24 Nationen involviert und auch wenn das European Brass Ensemble immer mehr international tätig ist, wird das Stift Melk als Gründungsstätte und Schirmherr immer die „Heimat“ des Ensembles bleiben, wie es im Beiheft heißt.

Diversity nennt sich also nun die neue CD des European Brass Ensembles, was in diesem Fall jedoch gleich in mehrerlei Hinsicht verstanden werden kann. Nicht nur die Vielfalt an Nationen der jeweiligen Musikerinnen und Musiker spielt dabei eine Rolle, sondern auch die Abwechslung im Programm auf dieser CD. Nach dem eröffnenden Te Deum von Charpentier folgt ein Feuerwerk an Originalmusik und Arrangements für Brass Ensemble von u.a. William Walten, Ernesto Lecuona, Giancarlo Castro d’Addona oder George Gershwin. Dazu erklingen Werke, die für den Dirigenten Thomas Clamor und das European Brass Ensemble komponiert wurden und nun erstmals auf CD zu erleben sind. Darunter Kompositionen des 1990 geborenen Richard Blake und des Komponisten Stephan Hodel, Jahrgang 1973. Die jungen Damen und Herren des Ensembles genießen hörbar jeden Moment dieser Aufnahme und lassen sich von Thomas Clamor, einem der bedeutendsten Dirigenten und Pädagogen in Sachen Brass unserer Zeit, er ist ja auch Gründer des Venezualen Brass Ensemble, von einem Höhepunkt zum nächsten führen. Eine CD die wirklich Spaß macht! (mg)