Home Content Dokumentationen in TV und Kino.

inspiris Film

von links nach rechts: Daniela Praher, Golli Marboe, Iris Haschek, Kurt Langbein, Thomas Grusch.

Wird die Herstellung von journalistischen TV-Dokumentationen in Österreich wertgeschätzt? Wie geht man als Dokumentarist:in mit der Rolle von Fachredaktionen einerseits und mit eigenen Haltungen andererseits in den Filmen um? Und wie entwickeln sich die Möglichkeiten zur Dokumentations-Distribution in Zeiten von immer mehr Streamingplattformen?

Das steht in dieser Folge von „Content – Das Medienmagazin“ im Mittelpunkt. Golli Marboe diskutiert mit Daniela Praher; sie ist Filmproduzentin ihres Unternehmens Praherfilm und realisiert Spiel- und Dokumentarfilme für den internationalen Markt. Ausserdem ist sie Vorstandsmitglied bei „dok.at“, der Interessensgemeinschaft des Österreichischen Dokumentarfilms. Weiterer Gesprächspartner ist Kurt Langbein, vielfach ausgezeichneter Dokumentarfilm-Regisseur und -Produzent bei „Langbein und Partner“. Bereits 2001 kam er dem Streaming-Trend zuvor und gründete das Gesundheitsportal „surfMED“. Und Thomas Grusch, Regisseur und Produzent und hat unter anderem für „Willkommen Österreich“ als auch für die revolutionäre „Sendung ohne Namen“ dokumentarische Filme gestaltet.

Präsentiert von „radio klassik Stephansdom“ in Kooperation mit Inspiris Film und VsUM (Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien). Eine Serie, jeweils am zweiten und vierten Samstag im Monat, die sich kritisch mit Medien und mit deren Umgang auseinandersetzt.