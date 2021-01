Home Perspektiven Dombauhandwerk ist immaterielles Kulturerbe.

Seit Jahrhunderten werden in der Dombauhütte St. Stephan und der Dombauhütte Mariendom Linz/Donau Techniken zur Restaurierung und Instandhaltung historischer Bauwerke wie auch soziale Praktiken und Rituale von Generation zu Generation weitergegeben. Das Bauhüttenwesen trägt somit zur permanenten und nachhaltigen Pflege des jeweiligen Domes bei und ist ein Garant für die Erhaltung und Weitergabe traditioneller Handwerkstechniken. Vor kurzem wurden beide Dombauhütten in dasn UNESCO-Register guter Praxisbeispiele für die Erhaltung immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Architekt Wolfgang Zehetner, Dombaumeister von St. Stephan gibt Einblick in die tägliche Arbeit der Domhandwerker. Eine Sendung von Stefan Hauser.

Dombauhütte Wien