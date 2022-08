Home Lebenswege Dominik Heher.

Seit rund zehn Jahren beschäftigt sich Dominik Heher professionell mit der Konzeption und Umsetzung von Ausstellungen. Das akademische Rüstzeug erwarb er an der Universität Wien, wo Heher 2015 im Fach Byzantinistik und Neogräzistik promovierte. Seit Jahren ist er immer wieder als Kurator auf der niederösterreichischen Schallaburg tätig, so auch bei der aktuellen Ausstellung über die „Reiternomaden in Europa“. In der Sendung von Stefan Hauser gibt Dominik Heher Einblick in das Wirken als Kurator, wie man zu Ausstellungsstücken kommt und eine Ausstellung konzipiert.