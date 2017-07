Home Lebenswege Dominique Taboga.

„Ich war jung, naiv und deppert“, so resümiert der ehemalige Fußballprofi beim Kapfenberger SV oder dem SV Grödig, über sein Leben in den Fängen der Wettmafia. Taboga spricht in der Sendung von Stefan Hauser über Schwarzgeld im Fußball, Ehe, Familie, Scheitern und dem Leben nach dem Gefängnis.

Buchtipp: Schweres Foul, egoth Verlag, SBN: 978-3-902480-40-8

Preis: € 24,90

Egon Theiner Verlag