Home Rubato Don Carlos in der Kammeroper.

Am kommenden Mittwoch, den 28. November, findet in der Wiener Kammeroper die nächste Premiere der Saison statt. Diesmal steht mit Don Carlos von Giuseppe Verdi ein Werk der grande opéra auf dem Programm. Sébastien Dutrieux hat für die Kammeroper eine eigene Fassung erstellt, die sowohl den räumlichen Gegebenheiten als auch der möglichen Besetzung entspricht. In die Partie des Infanten Spaniens schlüpft Kammeroper Heimkehrer Andrew Owens, die musikalische Leitung übernimmt Matteo Pais. Michael Gmasz hat sich die beiden ins Studio eingeladen, um mehr über diese Produkion zu erfahren.

Bild © beyond/Herwig Zens