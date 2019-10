Home Salon Bösendorfer Donka Angatscheva und Freunde.

Am 30. September lud die traditionsreiche Klaviermanufaktur Bösendorfer in ihren Räumlichkeiten im Wiener Musikverein zu einem „echten“ Wiener Salonevent ein. Im Mittelpunkt stand die Pianistin Donka Angatscheva. Die gebürtige Bulgarin, die schon lange in Wien ihre neue Heimat gefunden hat, wurde zum Bösendorfer Artist ernannt. Ebenfalls zu Gast waren die Cellistin Teodora Miteva, mit der Donka Angatscheva im Trio D’Ante musiziert, und der Geiger Yury Revich, ein langjähriger musikalischer Partner der Pianistin. Der musikalische Bogen spannte sich von Schumann, Chopin, de Sarasate und Liszt bis zum traditionellen Walzerschmankerl von Ludwig Bösendorfer- diesmal in der Version für Cello und Klavier! Das Publikum vor Ort war begeistert, jetzt können auch Sie an der Wiener Musktradition teilhaben. Hören Sie den Live-Mitschnitt.