Don’t be frightened. Mr. Gould ist here… Mit diesen Worten trat Leonard Bernstein am 6. April 1962 vors Publikum in der New Yorker Carnegie Hall. Eine kurze Einführung schien angebracht, da der Dirigent nicht vollkommen mit dem Konzept des Solisten einverstanden war. Es folgten nämlich ungewöhnliche breite Tempi und eine recht eigenwillige Dynamik vom Solisten in Johannes Brahms‘ Erstem Klavierkonzert. Die Ansprache von Leonard Bernstein ist als Erinnungsdokument ebenso wertvoll wie die Aufnahme selbst. Vor genau 30 Jahren – am 14. Oktober 1990 – verstarb Leonard Bernstein in seinem Appartement im Dakota Building am New Yorker Central Park. Marion Eigl wird in dieser Sendung auch den Mitschnitt seines allerletzten Auftritts im August in Tanglewood, wenige Tage vor seinem 72. Geburststag, mit Beethovens Siebenter Symphonie und Brittens Sea Interludes auflegen. Und natürlich die Fünfte Symphonie von Gustav Mahler. Mit einer Partitur dieses Werkes wurde Bernstein beigesetzt.