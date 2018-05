Home Rubato Dora Deliyska.

Zwei Herzensprojekte stellt die Pianistin Dora Deliyska gleich in einer Stunde vor: die aktuell erschienene CD The B-A-C-H Project und ihr neues Konzertprogramm etudes et preludes, das am Montagabend im Gläsernen Saal im Musikverein erstmals erklingen wird. Die Künstlerin sprach im Vorfeld zum Konzert über das Teilen ihres Arbeitsprozesses über social media, ihre Forscherliebe zu Dmitri Schostakowitsch, und das Spiel mit den Intervallen.

Fotokredit: (c) Nancy Horowitz.