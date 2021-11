Vor 200 Jahren – am 11. November 1821 – wurde in Moskau Fjodor M. Dostojewskij geboren. Mit nicht einmal 60 Jahren stirbt er 1881 – vor 140 Jahren – in St. Peterburg. In den letzten Jahren kamen seine Werke aufgrund der großartigen Neuübersetzungen von Swetlana Geier wieder vermehrt zur Sprache. Aus Schuld und Sühne wurde bei Geier Verbrechen und Strafe. Die Dämonen heißen nun Böse Geister. Wo lassen sich musikalische Verbindungslinien ziehen? Marion Eigl hat die von Alexander Guski verfasste Biographie gelesen.

(c) Porträt des Schriftstellers Fjodor Dostojewski, Öl auf Leinwand (1872) von Wassili Perov