Dowland auf Wienerisch!

Die Wiener Sängerin Agnes Palmisano veröffenltich diese Woche ihre neue CD: In Finstan. Und diese Finsternis war urspünglich „darkness“, weil die Inspiration für das neue Album auf den englischen Komponisten John Dowland (1563-1626) zurückgeht. Sein Lied In darkness let me dwell ist Namensgeber für Palmisanos neues Veröffentlichung. Dowland hat vor allem in den letzten zwei Jahrzehnten unzählige Musiker und Musikerinnen beeinflusst: Sting, Elvis Costello, Christian Muthspiel u.v.m.

Chefredakteur Christoph Wellner begrüßt Agnes Palmisano am Tag der CD-Präsentation im Wiener Musikverein im Rubato-Studio und präsentiert gemeinsam mit der Sängerin die neuen Stücke und hört auch in andere Downland-Interpretation hinein.