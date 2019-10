Home Rubato Downton Abbey.

Er ist Schotte- kein Engländer; seine Musik sei nicht besonders „British“, und mit Elgar und Delius könne er als Inspiration nicht besonders viel anfangen. Vielleicht sind das einige der Gründe, warum es John Lunn gelungen ist, für die von der Außenwelt als „ur-britische“ gesehene Serie Downton Abbey den richtigen musikalischen Rahmen zu finden. Poppiger Orchesterklang, der Bewegung suggeriert, und öfters an Philip Glass erinnert. Aktuell läuft der Film, der an die Handlung der Serie anknüpft, in den heimischen Kinos. Der Komponist erzählte im Gespräch in seinem Londoner Studio über sich und seine Musik, seine Beziehung zu Wien, und den weltweiten Erfolg des Films.