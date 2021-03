Home Perspektiven Dramatische Erinnerungen eines 99-jährigen.

Gottfried Ludwig Leitner hat viel erlebt. In jungen Jahren wird der 1922 geborene und aus dem oberösterreichischen Bad Goisern stammende zum Widerstandskämpfer. In Linz rettet er Thorarollen aus der brennenden Synagoge in der Pogromnacht 1938. Später wird er in der Wiener Gestapo-Leitstelle am Morzinplatz gefoltert und steht knapp vor der Hinrichtung. Am Ende des Zweiten Weltkriegs holt er aus dem brennenden Wiener Stephansdom Benzinkanister mit der Hilfe russischer Soldaten. Nach dem Krieg heiratet er und wird erfolgreicher Journalist. Heute lebt er ein geruhsames verdientes Leben, mit den Wehwechen, die zu diesem Alter gehören. Stefan Hauser hat seinen packenden Schilderungen mehrere Stunden zugehört und daraus eine zweiteilige Sendung gestaltet.

Sendetermine, Mittwoch, 24. März 2021 und Montag, 29. März 2021, jeweils um 17 Uhr 30.