Interpret: La Folia Barockorchester

Label: dhm

EAN: 889854159023

Der Dresdner Geiger Robin Peter Müller, Gründer und Leiter des La Folia Barockorchester, hat sich mit dem Nachlass seines Vorgängers Johann Georg Pisendel beschäftigt. Konzertmeister in Dresden und wohl „der Geiger“ des deutsche Spätbarock. Pisendels europäischer Ruf und seine Umsicht brachten viele Partituren aus Italien und Frankreich an den Dresdner Hof – zum Teil überliefert, doch manchmal ohne Bekanntgabe des eigentlichen Komponisten. Das tut der Freude diese Violinkonzerte zu hören keinen Abbruch findet Ursula Magnes

Fast 50 Minuten beste Unterhaltung bieten diese fünf Violinkonzerte. Wobei die beiden ersten Konzerte in A-Dur und d-Moll wohl die größte Sogwirkung entwickeln. Die Vorstellung, dass Konzertmeister Johann Georg Pisendel ein Bündel Vivaldi-Konzerte auspackt und auf das Pult der Dresdner Hofkapelle legt, bietet sich an. Der Italienische Geschmack ist in den Konzerten der bis zum heutigenTag anonym gebliebenen Komponisten vorherrschend.

Geiger Robin Peter Müller musiziert – ähnlich dem italienischen Kollegen Giuliano Carmignola – mit natürlicher Tongebung, schönen Verzierungen und ansprechend locker. Der Klang seines Folia Barockorchesters ist ebenso rund und strahlend, ohne zu sehr in dynamische Extreme oder in die Temposchleuder zu fallen. Ein echter „Hinhörer“.

Gleich dem Cover des Albums „Wiederentdeckte Schätze aus Dresden“ das die Umsicht auf der Kuppel der Frauenkirche von Carl August Richter (1770-1848) zeigt, bieten die erstmals eingespielten Violinkonzerte einen weiteren Hinweis, wie pulsierend das Spätbarocke Musikleben am Dresdner Hofe gewesen sein muss. Über das eigene Können einen mutigen Blick auf ganz Europa – schöne Gedanken für eine ebenso gelungene Aufnahme.