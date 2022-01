Home AufgeMUKt! Drummer Girl & Boy.

Thema Schlagwerk und Percussion in dieser Ausgabe. Zu Gast bei Marion Eigl sind Harry Demmer, der seit 1991 zum Lehrkörper gehört und Emma Frauenholz, die im dritten Semester ihres Bachelorstudiums an der MUK ist. Hauptaugenmerk liegt auf dem Projekt Against all odds, bei dem Schlagwerkompositionen unterschiedlicher Genres und Besetzungen auf Video festgehalten wurden.