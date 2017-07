Home Perspektiven Im Dschungellabor.

Von der Gelse lernen.

Sieben Jahre lang lebte die österreichische Physikerin Ille C. Gebeshuber in Malaysia. Der Dschungel war ihr Labor. Seit 2016 ist sie wieder zurück in Wien. Die Expertin für Bionik und Nanotechnologie lernt von der Natur, am liebsten von jenen Lebewesen, die meist nicht sehr beliebt sind, wie Kohlweißling, Motte oder Gelse. Was sie an ihnen fasziniert, erzählt sie im radio klassik Stephansdom-Sommergespräch.

Eine Sendung von Gerlinde Wallner.